Evropský soud zamítl žalobu na pekaře, kteří odmítli upéct dort s nápisem podporujícím svatby gayů

Spor začal v roce 2014, kdy si Gareth Lee ze severoirského Belfastu pro soukromé účely objednal dort s obrázkem dvou loutek z pořadu Sezame, otevři se a nápisem „Support Gay Marriage“ (Podporujte manželství pro gaye). Manželé Daniel a Amy McArthurovi objednávku za 36 liber (zhruba tisíc korun) nejprve přijali, následně ji kvůli nápisu odmítli z důvodů, že jsou křesťané a je to proti jejich víře.

Lee podporovaný Severoirskou komisí pro rovnost započal sedm let trvající právní bitvu kvůli domnělé diskriminaci. Jak poznamenává britský bulvární deník Daily Mail, který o rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva informoval, severoirské daňové poplatníky stála podpora v této kauze celkem 251 tisíc liber (7,36 milionu korun).

Britské soudy postupně žalobu zamítaly, v poslední instanci to byl v roce 2018 Nejvyšší soud Spojeného království. Ve svém odůvodnění uvedl, že McArthurovi nejednali na základě zákazníkovy orientace, nýbrž se vyhrazovali proti nápisu, proti kterému by se vyhrazovali stejně, ať už by jej žádala kterákoliv jiná osoba kterékoliv sexuální orientace.