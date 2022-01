EU se zastala českých pracovníků v Rakousku

V Česku mají nárok na přídavek na dítě domácnosti s příjmem do 3,4násobku životního minima. Základní výměra přídavku na dítě se liší podle věku: děti do šesti let mají nárok na 630 korun, od šesti do patnácti let na 770 korun a na nezaopatřeného potomka mezi 15 až 26 lety činí příspěvek 880 korun měsíčně.

