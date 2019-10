EU se bude odkladem brexitu zabývat až po hlasování v Británii

Johnson v sobotu večer poslal předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi dopis, v němž požádal o tříměsíční odklad brexitu, tedy do konce ledna. K tomuto kroku Johnsona zavazuje zákon, který v září schválil britský parlament. V dalším dopise Johnson doplnil, že s odkladem nesouhlasí a že chce v britském parlamentu co nejdříve prosadit prováděcí zákony k přijaté dohodě i její samotné schválení.

Stanovisko odchodu k plánovanému datu podpořil i ministr zahraničí Dominic Raab, podle kterého parlament Johnsona neumlčí. S dalším odkladem podle něj nesouhlasí ani evropské státy. "(Johnson) tu dohodu má. Vypadá to, že máme potřebná čísla v Dolní sněmovně. Proč to parlament neschválil? To nás čeká příští týden," uvedl Raab.