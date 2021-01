EU může omezit vývoz vakcín vyráběných na svém území

„Pandemie má zničující dopad na Evropu a celý svět. Ochrana zdraví našich občanů zůstává naší hlavní prioritou a my musíme uplatnit nutná opatření, abychom zajistili, že toho dosáhneme. Opatření je dočasné a my budeme dodržovat své závazky vůči zemím se středními a nízkými příjmy,“ řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Výrobci očkovacích látek, kteří mají své podniky na území EU, budou muset v rámci nového systému registrovat plány na vývoz vakcín u úřadů členských zemí. Pokud nebude firma exportovat očkovací preparáty na úkor distribuce do unijních států, neměla by mít podle zmíněných činitelů ve svých plánech žádné překážky. Nebude-li však plnit závazky pro EU, bude se moci export mimo unii omezit a z exportu dorovnat množství nedodaných balení.

Pravidla by měla platit pouze do konce března letošního roku, protože komise v prvním kvartálu očekává největší nedostatky v zásobování vakcínami. Rozhodovat by měly jednotlivé členské země, kde jsou podniky firem krátících dodávky vakcín. V případě Pfizeru a AstraZeneky je to Belgie. Jde o podobné opatření, jaké platilo loni na jaře při regulaci exportu osobních ochranných pomůcek.