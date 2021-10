Ekosummit zahájí místo matky Charles

Stalo se tak den poté, co britská královna Alžběta II. (95) na doporučení lékařů zrušila osobní účast na vrcholné schůzce.

„Přítomnost britské panovnice byla lákadlem pro světové lídry lídry a její zrušení je pro glasgowskou akci ranou,“ napsal list The Daily Telegraph.

„Její Veličenstvo se bohužel rozhodlo, že na recepci, která se bude konat 1. listopadu, do Glasgow nepřijede, ale promluví ke shromážděným delegátům prostřednictvím videoposelství,“ sdělil palác v prohlášení.

Královnu hospitalizovali v době, kdy se lidé všeobecně obávali o její zdraví. Několik dní před hospitalizací ji britská média poprvé zachytila, jak používá hůl při bohoslužbě ve Westminsterském opatství u příležitosti stého výročí založení Královské britské legie. Jak připomíná televize BBC, hůl používala i v roce 2003, ale to bylo po operaci kolena.

Královnin manžel, britský princ Philip, zemřel letos v dubnu ve věku 99 let. Alžběta II. se po celý svůj dosavadní život těšila pevnému zdraví, přesto je nejdéle žijícím a nejdéle vládnoucím britským panovníkem. Příští rok to bude platinové jubileum, tedy 70 let na trůnu.