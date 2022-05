EK žaluje Česko za nepřijetí směrnice o audiovizuálním vysílání. Hrozí pokuta

Evropská komise si u soudu EU stěžuje, že Praha dosud nezapracovala příslušné směrnice do české legislativy.

Členské státy a europoslanci směrnici schválili v roce 2018 a jednotlivé země měly čas do září 2020, aby její obsah zapracovaly do svých zákonů. To v termínu nestihlo 23 států, kterým komise v listopadu téhož roku zaslala první výzvu k nápravě. Druhá výzva se o rok později týkala 11 zemí, z nichž až dosud podmínky nesplnilo zmíněných pět států.