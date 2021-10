Dvouleté dítě si nechtělo vzít roušku, Lufthansa vykázala rodinu z letu

Poté, co byli Pandurevicovi z letu vykázáni, museli si najít náhradu. Na letišti čekali další čtyři hodiny, než mohli letět do Dallasu s americkou leteckou společností United Airlines, ovšem cestu museli absolvovat se dvěma přestupy, a to ve Washingtonu a Chicagu. Let jim trval 36 hodin místo původních 12 hodin. Pikantní ovšem je, že v americké letecké společnosti chlapec nemusel mít po dobu letu žádnou roušku, píše server a dodává, že to americké aerolinky nevyžadovaly ani při jejich červencovém odletu do Evropy.