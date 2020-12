Dvě třetiny Němců se chtějí nechat očkovat proti koronaviru

O očkování projevily zájem přibližně dvě třetiny Němců, 32 procent chce být očkováno co nejdříve. Dalších 33 procent o vakcínu také stojí, ale chtějí počkat na případné nežádoucí účinky u prvních očkovaných. Pětina Němců očkování odmítá, 16 procent ještě není rozhodnuto.

Očkování v Německu má začít v neděli, vakcíny od společností Pfizer a BioNTech byly rozvezeny na 27 míst v zemi, odtud budou distribuovány do očkovacích center a mobilním týmům. Přednost při očkování dostanou lidé nad 80 let, zdravotní sestry a zaměstnanci nemocnic.

S pořadím při očkování souhlasí i Christian Lindner, ale chtěl by do aplikace vakcíny zapojit širší síť lékařů a nejdůležitějším požadavkem je podle něj skutečné fyzické zajištění dostatečného počtu dávek vakcíny a rychlost celé akce. Proočkovanost obyvatelstva je „klíčem k další normalizaci života,” cituje Lindnera DPA. Prosazoval také masivnější informační kampaň, aby se lidé mohli svědomitě rozhodnout, zda se chtějí nechat očkovat.

Do konce března by mělo mít Německo k dispozici 11 až 12 milionů dávek vakcíny. Vzhledem k tomu, že přípravek musí být podáván dvakrát, bude toto množství dostatečné pro přibližně 5,5 až 6 milionů lidí. Spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn očekává, že do léta bude moci nabídnout očkování všem občanům Německa - za předpokladu, že budou schváleny další přípravky. Kromě vakcíny od společnosti BioNTech a jejího amerického partnera Pfizer je v současnosti ve hře také lék od americké společnosti Moderna, píše DPA.