„Týká to všechno především spojení s etnikem a kulturou,“ začala Zacharovová vysvětlovat na tiskové konferenci ministerstva zahraničních věcí, jak daleko sahá utlačování Rusů na Ukrajině.

„Dokonce i kuchařské knihy zakázali. Proč? Protože se nelze dělit o boršč. Protože o boršč se nelze dělit. Prostě nelze! Patří jen jednomu, jednomu národu. Jsou to nacionalisté,“ stěžovala si Zacharovová, aniž by pro své tvrzení uvedla jakýkoli důkaz. Od tématu boršče ani poté neuhnula.

„Aby byl všech? Aby byl si ho v každém městě, v každém regionu každá hospodyně mohla dělat podle svého? Ne! Oni nechtějí dělat kompromisy. A to je to, o čem mluvíme. O xenofobii, nacismu, extremismu ve všech podobách,“ věnovala se dál údajnému borščovému útlaku.

Jak se tedy z jejích slov zdá, důvodem pro vojenskou invazi do Ruska do sousedního suverénního státu je už nejen umožnit samozvaným lidovým republikám ovládat celá území Doněcké a Luhanské oblasti, zabránit vstupu Ukrajiny do NATO, aby s jeho podporou nemohla získat zpět Krym, či zablokovat další vývoj amerických biologických zbraní v ukrajinských laboratořích. Dalším bodem na seznamu je také řepná polévka.