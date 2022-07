Dodatečné dodávky plynu by mohly do Evropy přijít z Nigérie

EU dovozem z Nigérie zajišťuje 14 procent svých celkových dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG) a tento podíl by se mohl více než zdvojnásobit, řekl Baldwin agentuře Reuters. Nigérie podle něj zlepšuje bezpečnostní situaci v deltě Nigeru a po srpnu plánuje obnovení provozu potrubí, které by umožnilo zvýšit vývoz plynu do Evropy.

„Pokud se to podaří dostat nad 80 procent, mohl by existovat dodatečný LNG, který by mohl být využitelný pro dodávky do Evropy,“ uvedl Baldwin.