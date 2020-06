Do záležitostí ČR se nevměšujeme, napsal šéf EP Babišovi

Předseda Evropského parlamentu David Sassoli v dopise českému premiéru Andreji Babišovi odmítl, že by se europoslanci rezolucí vměšovali do záležitostí ČR. Odsoudil také Babišovy výhrůžky, kterým čelili čeští členové kontrolního výboru EP poté, co je premiér označil za vlastizrádce.