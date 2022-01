Do ulic Bruselu vyšly tisíce lidí na protest proti covidovým certifikátům

V Bruselu se jednalo o čtvrtou demonstraci "za svobodu". Předchozí shromáždění doprovázely střety s policií, to nedělní bylo klidnější. Jen na konci pochodu skupinka demonstrantů začala házet předměty po policistech, kteří několik lidí zadrželi.

Covidové certifikáty se v Belgii vyžadují při vstupu do restaurací či kulturních zařízení. Demonstranti měli také transparenty proti očkování dětí. "Je to naprosto absurdní přístup k zdravotnické krizi, který je navíc obrovským útokem na práva. Pokud to tak necháme, tak skončíme s čínským systémem (kontroly)," řekla agentuře AFP jedna z účastnic protestu.