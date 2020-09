Do Saska bude možné jet na 24 hodin bez karantény

Köppigová podle stanice MDR Sachsen v úterý opět jasně zopakovala, že Němci mohou zůstat v České republice 48 hodin, aniž by po návratu museli do karantény. Čeští občané ale mohou v Sasku zůstat bez vstupu do karantény pouze 24 hodin, jinak budou muset do izolace. MDR dodala, že nařízení platná od 1. října, kdy vstoupí v platnost nová opatření ohledně koronaviru, budou v tomto duchu příslušně upravena.