Do Polska bez karantény jen naočkovaní nebo s negativním testem

Polsko zpřísňuje opatření proti šíření koronaviru. Bude to mít i dopady na občany České republiky a Slovenska. Od soboty budou muset na čtrnáct dní do karantény, pokud nedostanou obě dávky očkovací látky proti covidu, nebo nebudou mít negativní test na koronavirus mladší dvou dnů. Oznámil to podle Gazety wyborczej ve středu polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski poté, co v zemi zaznamenali přes 12 000 nově nakažených.