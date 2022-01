Do polepšovny až do dospělosti. Mučení 11leté dívky vyvolalo na Slovensku ostrou reakci

Předseda parlamentu chce svolat koaliční radu, na níž by měl ministr vnitra Roman Mikulec vysvětlit, jak chce řešit šikanu mezi dětmi. „Jako společnost se musíme vůči šikaně ostře ohradit a postavit,“ řekl Kollár. „Pokud to bude nutné, vyvolám změnu trestního zákona, aby takové děti, které šikanují jiné, skončily v reedukačních centrech až do své dospělosti,“ dodal předseda parlamentu.

Slovenská policie na sociální síti uvedla, že v souvislosti s medializovaným případem napadení nezletilé dívky bylo zahájeno trestní řízení ve věci loupeže. Proč z loupeže, policie nespecifikovala. „Na základě zjištěných skutečností může nastat překvalifikování tohoto případu,“ dodala policie. Současně uvedla, že chápe, že tlak veřejnosti na rychlé vyšetření je velký, na druhou stranu by takový postup mohl znamenat, že by pak vyšetřování bylo pro nezákonnost zmařeno.

„Nebudeme s cílem vyvolat senzaci zveřejňovat podrobnosti vyšetřování, ani nic, co se týká oběti. Policie nebude prohlubovat její trauma,” uvedla slovenská policie. Doplnila, že jakékoliv zveřejňování důkazů o trestné činnosti pomáhá pachatelům s přípravou obhajoby.

Brutální útok na dívku

Televize Markíza upozornila, že v obci Miloslavov na západě Slovenska, kde byla dívka napadena, existuje dětský gang. Policie to zatím nepotvrdila. „Neevidujeme ze strany občanů žádné oznámení nebo podání, které by se týkalo takového jednání gangu v uvedené obci ani v blízkém okolí,“ konstatovala policie.

Jedenáctiletá dívka z obce Miloslavov se 2. ledna stala obětí brutálního útoku dětí ve věku 14 až 16 let. Dívku vlákala skupina dětí do areálu bývalého zemědělského družstva, kde se s ní dostala do konfliktu údajně kvůli rozlité sklenici.

„Za trest do ní začali lít alkohol, mlátit ji do obličeje i do břicha a svlékli ji. Ostatní si útok natáčeli na mobil a záběry sdíleli na sociální síti,“ uvedla televize Markíza.

Když dívka začala zvracet krev, skupina se domluvila na verzi pro záchranáře a policisty, že ji našli už zmlácenou. Matka napadené dívky televizi řekla, že dcera šla odpoledne ven se spolužačkami. „V pět mi ještě psala, ale pak jsme se jí už nemohli dovolat,“ uvedla matka.

Ve skupině byly 14leté, 15leté a 16leté děti, které jedenáctiletou dívku mlátily. „Na začátku jí dávaly facky, pak do ní kopaly,“ uvedla svědkyně incidentu. Dívku pak svlékly, a tak ji fotografovaly. Jedna z agresivních dívek měla ostatním říct, že z toho nebudou mít žádné problémy, protože její matka je policistka. „Každý den se objevují nová videa a fotografie. Je to hrozné, tohle si nezasloužila, vždyť je jí jen 11 let. Bojím se, aby si něco neudělala,“ dodala matka.

Psycholožka: Je to důsledek pandemických opatření

Dětská psycholožka Gabriela Herényiová webu pluska.sk řekla, že ji záběry šokovaly, a útok dala do souvislosti s delší čas zavřenými školami a psychickými změnami v důsledku pandemie. „Společnost dala děti bokem, nechodí do školy, ale jejich problémy se nevyřešily, právě naopak. Vzali jsme jim školu, kroužky, kamarády,“ upozorňuje psycholožka.