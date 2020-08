Děti jsou to nejdůležitější. Cichanouská naznačila, že ji Lukašenkův režim vyštval vydíráním

Běloruské úřady sice popřely, že by politička byla donucena k opuštění země. Sama Cichanouská ale na zmíněném videu naznačila, že se tak stalo, a terčem výhrůžek mohly být i její dvě děti. „Nedej bože, aby se někdo ocitnul před stejnou volbou. Lidé, prosím, buďte opatrní. Ani jeden život nestojí za to, co se teď děje. Děti jsou to nejdůležitější v našem životě,“ řekla. Na dalším, v úterý zveřejněném videu politička čte text z papíru a vyzývá občany ke klidu.