„Děsivý výsledek studie.“ Islám nepatří na Západ, myslí si drtivá většina Rakušanů

Islám nepatří do Rakouska ani do dalších zemí západního světa, je přesvědčeno 70 procent obyvatel Rakouska. Plných 45 procent se jich domnívá, že by muslimové neměli mít stejná práva jako všichni ostatní v této alpské republice. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění salcburské univerzity. Podle autora studie je to děsivý výsledek.