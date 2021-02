Další země EU nedoporučují vakcínu AstraZeneca pro seniory

„Pro pacienty starší 65 let chybí data, která dorazí v následujících týdnech. Prozatím doporučujeme užití u lidí mladších 65 let,“ uvedla předsedkyně Francouzského zdravotnického úřadu (HAS) Dominique Le Guludecová.

Francouzský prezident Emanuel Macron už v pátek prohlásil, že u lidí nad 65 let je přípravek „kvazi neefektivní“.

Francie může ještě toto opatření změnit. Čeká na výsledek rozsáhlých klinických zkoušek v USA, do nichž je zapojeno mnoho lidí starších 65 let. Podle Bouvetové se výsledky čekají do dvou týdnů.