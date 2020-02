Čtyři lidé upadli do bezvědomí, pilot přesto s letadlem nepřistál

Čtyři pasažéři letadla společnosti Ryanair z Budapešti do skotského Edinburghu ztratili na palubě vědomí. Pilot přesto odmítl nouzově přistát, ale se strojem doletěl až do cílového letiště. S odvoláním na list The Scottish Sun to v pondělí napsal maďarský web 24.hu.