Čínská státní televize po zákazu vysílání v Británii podala žádost o licenci ve Francii

Ve Francii jsou zákony mírnější a nezakazují, aby politická uskupení provozovala televizní stanice či jiná média. „CGTN by mohla mít více problémů ohledně toho, co vysílá, a vyváženosti obsahů,” uvedl francouzský odborník na média Philippe Baily.

Po odebrání britské licence CGTN vysílá po internetu. Pokud by ale čínská televize ve Francii uspěla, tak by se nejspíše mohla vrátit k satelitnímu vysílání i v Británii. Televize by totiž mohla využít dohodu, díky které stanice spadající pod regulátora v jedné členské zemi Rady Evropy může vysílat i do dalších členských států, aniž by potřebovala schválení tamních orgánů.