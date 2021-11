Číňanovi odsouzenému v USA za průmyslovou špionáž leteckých motorů hrozí 60 let

Americký soud shledal vinným agenta čínského ministerstva státní bezpečnosti z průmyslové špionáže, napsal v pátek list Financial Times. Sü Jen-ťün byl zadržen v roce 2018 v Belgii a posléze vydán do Spojených států. Muži hrozí až 60 let vězení a pokuta až pět milionů dolarů (přes 109 milionů Kč).