Čína zatím nepomáhá Rusko vyhýbat se západním sankcím

Čínské banky, které obchodují s ruskými bankami a dalšími subjekty, na které byly uvalené sankce, by mohly samy čelit sankcím a ztrátě přístupu do amerického finančního systému. Pokud by Čína pomohla Rusku vyhnout se americkým sankcím, hluboce by to poškodilo pověst Číny nejen v Evropě, ale po celém světě, dodal zástupce americké administrativy.