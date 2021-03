Čína uvalila sankce na Brity kvůli Ujgurům

„Spojené království zavedlo jednostranné sankce na čínské občany a organizace odpovědné za takzvané porušování lidských práv v Sin-ťiangu. Tento krok postavený jen na lžích a dezinformacích porušuje mezinárodní právo a základní normy vedení mezinárodních vztahů, silně se vměšuje do čínských vnitřních záležitostí a vážně podkopává čínsko-britské vztahy,“ zdůvodnila Čína uvalení sankcí na devět britských občanů a čtyři organizace kvůli „podlému šíření lží a dezinformací“.

Duncan Smith označil zařazení na seznam za poctu: „Je naší povinností promlouvat o porušování lidských práv ze strany čínské vlády v Hongkongu a o genocidě Ujgurů. Ti z nás, kteří vedou svobodný život za vlády práva, musejí mluvit za ty, kteří nemají hlas. Jestliže má na mě kvůli tomu Čína vztek, budu to brát jako odznak cti.“

Smithová Finleyová na Twitteru uvedla: „Vypadá to, že jsem sankcionovaná vládou ČLR za to, že mluvím pravdu o tragédii Ujgurů v Sin-ťiangu, a za to, že mám svědomí. Nelituji toho, že jsem promluvila, a nebudu umlčena.“