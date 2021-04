Čím dál Česko zajde, tím víc ho to bude bolet, hrozí Rusko

„V Praze moc dobře vědí a musí si uvědomovat, že za to ponesou odpovědnost. K čím destruktivnějším krokům se uchýlí, tím víc se jim vrátí na oplátku,“ prohlásila Zacharovová.

„České úřady nebyly sedm let schopné přijít s jakoukoliv verzí toho, k čemu tam mělo dojít. A pak doslova během několika dní, po masivním útoku Západu, vypovězení ruských diplomatů z USA a Polska, tradičních řečech o zasahování do vnitřních záležitostí ČR, přišla Praha s touhle verzí. Ta je ale za ty dva dny plná tolika lží a falešných prohlášení, že takovou absurditu jsme - a to zdůrazňuji - už hodně dlouhou dobu nezažili,“ prohlásila mluvčí ruské diplomacie.