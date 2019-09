Chtěli vidět, jak umírá. Mladíci u Baltu ubodali těhotnou dívku, dostali doživotí a pokoj na psychiatrii

Těhotná dívka zemřela jen proto, že mladíci „chtěli vědět, jaké to je, někoho zabít, a chtěli vidět, jak někdo umírá“, uvedli během vyšetřování případu. Oba se na svůj čin připravili a vybrali si také oběť. Volba padla na Mariu. Dívku znali a věděli, že žije sama: „Bylo to snazší,“ popsal Nicolas Knoop. Do bytu se k ní vloudili pod záminkou, že přinesli údajně zapomenutou nabíječku.