Chtěli jsme vědět, jaké to je zabít člověka. V Německu soudí vrahy osmnáctileté dívky

„Mluvili jsme o tom, jaké by to bylo někoho zabít,“ řekl devatenáctiletý Nicolas Knopp, aniž by projevil emoce. Pak podle jeho slov padla věta: „Udělejme to dnes.“ Popisoval, jak navrhoval různá jména z okruhu známých. Nakonec si vybrali dívku jménem Maria, protože žila sama. „Bylo to snazší,“ popisoval dál.