Charlesova manželka dostala od královny nejvyšší vyznamenání

Podvazkový řád (The Most Noble Order of the Garter) je rytířský řád Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, založený kolem roku 1348 anglickým králem Eduardem III. Podvazek řádu nosí rytíři (Knight of the Garter) pod kolenem levé nohy, dámy (Lady of the Garter) pod levým loktem. Členové navíc dostávají vedle šerpy, odznaku a hvězdy i řádový plášť. Řád má své sídlo v kapli sv. Jiří na Windsoru.