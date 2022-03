Čeští vojáci u Liptovského Mikuláše postavili tábor pro 400 uprchlíků

Slovenská i česká vláda již jejich působení v počtu až 50 vojáků schválily, ve čtvrtek vyslání odsouhlasil branný výbor české Sněmovny. A to v rámci mandátu pro až 650 vojáků, z nichž většina bude na Slovensku působit u mnohonárodní jednotky Severoatlantické aliance. Kromě Česka a Slovenska se do ní zapojí i Německo, Polsko, Nizozemsko, Slovinsko a Spojené státy.

Česká republika zároveň na pomoc svému východnímu sousedovi při zvládání migrace Ukrajinců prchajících před válkou poslala policisty. Podle místopředsedy Sněmovny Jana Bartoška (KDU-ČSL) by Česko také mělo Slovensku nabídnout, že české gripeny budou hlídat jeho vzdušný prostor do doby, než dostane moderní stíhací stroje z USA. Řekl to na čtvrteční bezpečnostní konferenci na Pražském hradě. Působení letadel na území druhého státu umožňuje smlouva, kterou Česká republika a Slovensko již dříve uzavřely.