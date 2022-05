Cesta pro miliony tun ukrajinského obilí? Teprve se hledá

Unijní země podle stanice France 24 sází na kamiony a vlaky, které by v nejbližších týdnech mohly převzít značnou část přepravy ukrajinského obilí a dalších zemědělských produktů. Zatím se pro ně exportním přístavem postupně stává rumunská Konstanca.

Annalena Baerbocková, šéfka německé diplomacie a hostitelka setkání, sdělila, že v přístavech je zablokováno 25 milionů tun obilí. „Je to potrava pro miliony lidí na celém světě a je obzvláště potřeba v afrických zemích a na Blízkém východě.“

Brusel už vyzval úřady členských zemí i přepravce, aby vyhradili pro dopravu ukrajinského obilí nové časové sloty na železnici a poskytli další vlaky a kamiony. Do terminálů na hranicích by také měly zamířit mobilní nakladače, aby urychlily překládku – ukrajinská železnice má totiž jiný rozchod kolejí než unijní. Zrychlit by se měly celní procedury, protože průměrný čas k převozu potravinářského nákladu z Ukrajiny přes hranici nyní činí 16 dní.