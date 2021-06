Českých fanoušků bude na EURO míň

Týká se to alespoň prvních dvou utkání, která reprezentace odehraje ve skotském Glasgow, to první už v pondělí proti domácímu týmu.

Podle policisty Jakuba Schoře, který je českým zástupcem v haagském operačním středisku EURO, by normálně na zápasy se Skotskem a Chorvatskem zamířilo do Glasgow minimálně deset tisíc českých fanoušků. Kvůli koronaviru to ale není možné. Po příjezdu do Skotska je totiž nadále povinná desetidenní karanténa, během níž také musí člověk absolvovat dva testy.

Policisté zatím nemají ani informace o tom, že by se čeští radikální fanoušci domlouvali na nějakém střetu, který by se odehrál jinde než přímo v dějišti šampionátu. „Je to strašně složité. Věřím, že za normálních okolností by se za účelem nějakého střetu kontaktovali, ale za těchto podmínek to nejde,“ vysvětlil.