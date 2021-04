Český tón je nepřijatelný, zní z Moskvy. Praha podle ní plní něčí zadání

Hned ale pokračovala v kremelsky tvrdém tónu: ”V žádném případě žádná ultimáta, žádný ultimativní tón, žádné podobné snahy, které dělají, jsou nepřijatelné pro naše zemi. Ale nemyslím si, že by to nevěděli.“

Uvedla to poté, co Česko dalo ve středu Moskvě ultimátum, aby do čtvrtečního poledne buď přijalo zpět 20 vyhoštěných českých diplomatů, nebo se sníží počet pracovníků ruské ambasády v Praze, aby byl stejný jako je na českém velvyslanectví. To by znamenalo odchod asi šedesáti ruských diplomatů.