Česko by mělo být Rusku vděčné, ne žádat kompenzace za Vrbětice, míní šéf Dumy

Česko a další země někdejšího východního bloku by místo řečí o odškodnění za výbuch ve Vrběticích měly projevit vděk za to, co pro něj Rusko udělalo a kolik do nich investovalo. Podle agentury TASS to v úterý napsal předseda dolní komory ruského parlamentu, Státní dumy, Vjačeslav Volodin.