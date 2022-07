Češi to budou mít v čele EU přetěžké, soudí evropský tisk

„Bude to předsednictví v krizovém módu,” napsal rakouský deník Der Standard, podle něhož musela česká vláda pružně zareagovat kvůli ruské invazi na Ukrajinu a přizpůsobila své priority nové situaci. Kromě energetické bezpečnosti, posílení obrany a pomoci napadené zemi budou velkým tématem i uprchlíci, což je ale zároveň oblast, kde může Praze komplikovat pozici známý český odpor k povinným migračním kvótám, které se EU snažila prosadit po uprchlické krizi z roku 2015.

„Otázka je, jak silná může být pozice země, která v minulosti se zbytkem Evropy nebyla nijak zvlášť solidární,” řekl deníku Der Standard český politolog Jiří Pehe. Podle něj může být hendikepem pro ČR i to, že není součástí eurozóny.

Podle švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung (NZZ) může Česko ve své nové roli těžit ze své politické i geografické pozice a sehrát úlohu nestranného mediátora při složitých jednáních, a to zejména díky dobrým vztahům v rámci Visegrádské skupiny. „Pražští diplomaté se v Bruselu těší respektu a jako člen Visegrádské skupiny má (ČR) dobré vztahy s Varšavou i Budapeští, i když s Maďarskem se kvůli názorovým rozdílům ohledně Ruska narušily,” píše deník.

Francouzský deník Le Monde české předsednictví vnímá hlavně v návaznosti na to francouzské, které ve čtvrtek skončilo, a zabývá se například otázkou, zda premiér Petr Fiala naváže na snahu prezident Emmanuela Macrona o vytvoření konceptu "širší Evropy". Macron usiloval o to, aby Unie nabídla bližší spolupráci zejména zemím, které usilují o členství, jako jsou balkánské státy, z české strany ale zazněly obavy, jestli by tato forma spolupráce nebyla naopak brzdou v procesu rozšiřování EU.