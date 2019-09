Černý scénář brexitu bez dohody: Drahá elektřina, problémy s léky, nepokoje

Ta v zásadě potvrzuje zprávy britských médií z uplynulých týdnů a měsíců. Píše se v ní například, že hned první den po odchodu z EU bez dohody by mohl přinést 40 až 60procentní pokles v objemu kamionů proudících přes Lamanšský průliv. Kvůli nově prováděným hraničním kontrolám by Brity mohlo potkat zdržení i v osobní dopravě.

Zpráva uvádí, že k nedostatku jídla jako takového by za brexitu bez dohody nedošlo, některých druhů čerstvých potravin by ale bylo v britských obchodech méně. Nedostatek hrozí v případě léků, neboť ty do Británie ve velkém proudí skrze přístav v Doveru. Analýza také předpovídá pravděpodobné výrazné zdražení elektřiny, přičemž "jakýkoli nárůst cen potravin a paliva" by se prý "neúměrně" dotkl obyvatel s nižšími příjmy.