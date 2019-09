Pokud britští poslanci zablokují brexit bez dohody, chce prý Johnson předčasné volby

Corbyn sice opakovaně vyzýval k uspořádání předčasných voleb, ale není jasné, zda bude souhlasit s termínem. Labouristický stínový ministr pro brexit Keir Starmer řekl, že vedení strany zřejmě nebude souhlasit s předčasnými volbami, dokud nebude odložen odchod Spojeného království z EU. Přesně to ale Johnson nechce. Je snahou je dosáhnout brexitu do 31. října.

Konzervativci se rozhodli ve středu vyloučit 21 svých poslanců, kteří nesouhlasili se stranickou politikou a v úterý hlasovali s opozicí, aby se v parlamentu dál projednával návrh zákona, který by britské vládě ukládal dohodnout další odklad brexitu, pokud by do 19. října nebyly ratifikovány podmínky odchodu z EU nebo pokud by sněmovna neschválila brexit bez dohody.