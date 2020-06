Černošský aktivista zachránil bělocha, na kterého se vrhl dav

Podle svědků patřil muž ke skupince příznivců krajní pravice, která se dostala do konfliktu s protestujícími. Skupinka utekla a zanechala zraněného muže na schodech. Než mu však dav mohl provést něco dalšího, dostal se k němu Hutchinson se svou skupinou.

„Takhle jsem o tom nepřemýšlel. Viděl jsem pouze lidskou bytost na zemi. Neskončilo by to dobře, kdybychom nezasáhli,“ řekl Hutchinson. Dodal, že kdyby někdo ze strážníků v americkém Minneapolisu, kteří přihlíželi smrti černocha George Floyda, zasáhl podobně, mohl by být Floyd ještě naživu.