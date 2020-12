Čaputová vzkázala premiérovi: Přenechte boj s koronavirem někomu jinému

Na Slovensku totiž některé školy zorganizovaly testování a pustily děti druhého stupně do škol, ale ve většině škol se nadále učí distančně. „Máme velkou skupinu dětí, která nemá řádný přístup ke vzdělání,“ dodala Čaputová s tím, že právo na vzdělání je garantováno v ústavě.

„Když člověk s největší důvěryhodností na Slovensku řekne, že další plošné testování by mělo být striktně dobrovolné, a vědci říkají, že plošná testování mají být, tak už opravdu nevím, co mám dělat. Mrzí mě, že se prezidentka přidává k takovéto kritice,“ řekl předseda slovenské vlády.

Další plošné testování na Slovensku naplánováno není. Premiér o něm ale opakovaně mluvil a původně zmiňoval i to, že by se mohlo stihnout ještě před Vánocemi. To už je teď nereálné.