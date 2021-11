Čaputová: Roste generace bez zkušenosti s totalitou

Slovenská prezidentka navštívila místo, kde byla do roku 1989 přísně střežená železná opona. Na soutoku řek Morava a Dunaj u Brány svobody na Děvíně položila věnec na památku lidí, kteří při pokusu o přechod hranic do Rakouska přišli o život.

„Toto místo připomíná strašnou dobu, která znamenala ztráty lidských životů, ztrátu osobní lidské svobody už jen za projevený názor, za shromažďování, vyjádření politického přesvědčení nebo náboženské víry. Dnes žijeme v demokracii, která není dokonalá. Máme ovšem svobodu slova, shromažďování, právo volit. Mezník mezi tím, co bylo a co je nyní, je právě 17. listopad 1989,“ řekla Čaputová.

„Od sametové revoluce uplynulo 32 let. Je to časový úsek, který představuje, či přesahuje, jednu lidskou generaci. Dnes vyrůstá, dospívá nebo je už v produktivním věku generace, která nemá s totalitní režimem žádnou bezprostřední zkušenost,“ konstatovala hlava státu.

V úterý při návštěvě Prahy navštívila Čaputová památník na Národní třídě. „Přeju si, aby ten pocit blízkosti, sounáležitosti a schopnosti se navzájem podporovat a inspirovat, kteří mnozí z nás před 32 lety zažívali na náměstích po celém Československu, jsme dokázali společně přenést na co nejvíce generací,“ uvedla slovenská prezidentka.

„Vnímám ji nejen jako ocenění mé osoby, ale také jako ocenění dobrých vztahů mezi Čechy a Slováky. Pokud bych se měla s tímto oceněním s někým symbolicky podělit, pak by to byli především neviditelné ženy a muži, bez nichž by se náš přechod ke svobodě, pluralitě a liberální demokracii v listopadu 1989 nepodařil,“ reagovala Čaputová.