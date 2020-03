Čaputová pověří Matoviče sestavením vlády

Matovič v úterý pokračoval v jednání s možnými koaličními partnery. Předseda strany Za lidi exprezident Kiska po jednání řekl, že o definitivním vstupu strany do vlády rozhodne čtvrteční zasedání předsednictva strany. Sedmnáct členů o případném vstupu do koalice rozhodne prostou většinou hlasů.

Exprezident připustil, že by si dovedl představit vládu bez strany Jsme rodina Borise Kollára. Předseda vítězné strany Matovič by však chtěl vytvořit kabinet, který bude disponovat v parlamentě ústavní většinou, a to je možné pouze společně s Kollárem. Kiska připustil, že s ústavní většinou za zády by nová vládní koalice mohla uskutečnit plánované změny snadněji.