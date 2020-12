Bývalý slovenský policejní prezident jde do vazby, na úplatcích měl vzít 13,5 milionu

„Když se Lučanský stal v květnu 2018 policejním prezidentem, vypadalo to, že má opravdu zájem vyšetřit vraždu novináře Jána Kuciaka a umožnit policistům pracovat jinak, než to bylo za jeho předchůdce Tibora Gašpara, který je momentálně ve vazbě. Navzdory tomu, že ho do funkce nominovala Denisa Saková ze Směru, která měla blízko k Robertu Kaliňákovi (bývalý ministr vnitra za Směr, který po vraždě novináře odstoupil z funkce - pozn. red.), Lučanský neudělal takovou chybu, že by novináři dokázali říct, že policejní prezident selhal,“ konstatoval Denník N.