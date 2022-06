Bulharský ministr turismu Prodanov: Doufáme, že čeští turisté nahradí ruské

Pane ministře, jak pokračuje příprava turistické sezóny? Jak je Bulharsko připravené a co mohou čeští turisté očekávat?

Na letní sezónu jsme zcela připraveni, byla oficiálně zahájena minulý týden. Pozvali jsme k této příležitosti všechny velvyslance zahraničních zemí v Bulharsku, aby se ujistili, že je Bulharsko klidnou a zcela spolehlivou, bezpečnou destinací a aby to přetlumočili svým krajanům. Chtěl bych vás ujistit, že čekáme na naše české přátele u bulharského Černého moře, na černomořském pobřeží. A jsme naprosto připraveni poskytnout jim nezapomenutelné zážitky a velice příjemný odpočinek.

U nás je český turistický trh mimořádně důležitý. Je pro mě velice příjemné vzpomínat na léta před rokem 1989, před pádem komunismu, jak byla všude v našich letoviscích slyšet čeština, polština nebo i ruština. A moc bych chtěl, aby se to dnes dělo také. Je to přece jeden ze způsobů sblížení jednotlivých národů.

Já jsem na pobřeží Černého moře teď byl, vše jsem pečlivě zhlédl. Jako dítě jsem k Černému moři jezdil. Ne vždy bylo vše připravené tak, aby lidé měli zážitek, na který mohou vzpomínat, který je opravdu na úrovni světového turismu. Co jste proto udělali či děláte? Dřív byla některá černomořská letoviska v Bulharska místy trochu ošuntělá.

Vynakládáme velké úsilí právě v tomto směru. Když říkáte, že jste právě nyní byl na našem černomořském pobřeží, určitě jste se přesvědčil, že máme opravdu letoviska a rekreační komplexy na světové úrovni. Naše hotely jsou na dobré úrovni, servis také. A navíc se to snažíme zlepšovat rok od roku. Velmi si vážíme všech našich hostů. A snažíme se zajistit jejich naprostou bezpečnost během jejich pobytu v Bulharsku.

A kolik jste investovali a investujete ročně do modernizací?

Nevedeme takovou statistiku. Modernizace probíhá ve dvou směrech. Infrastrukturu na různých místech modernizují obecní úřady, modernizace hotelů je věc jejich majitelů. A stát to zase všechno propaguje na zahraničních trzích, aby se naši zahraniční partneři dozvěděli, co může Bulharsko poskytnout. A tyto naše služby jsou na opravdu vysoké, světové úrovni.

Když jste byl s velvyslanci u Černého moře, mluvil jste také o běžencích z Ukrajiny, že by měli uvolnit zařízení, která jsou jim poskytována. Přibližte našim čtenářům, jakým způsobem jste k nim přistoupili. A budou připraveny hotely pro naše turisty, nebo tam máme očekávat ukrajinské běžence?

Ten proces jsme odstartovali už koncem května a vlastně jsme už tu situaci zvládli. Všechny hotely, které byly zarezervovány předem a čekají na své turisty, jsou už uvolněné. Samotní uprchlíci, kteří byli v těchto hotelích ubytováni, jsou už přesunuti do vnitrozemí. Mimochodem, velká část těch Ukrajinců se integrovala do našeho pracovního trhu, už jsou zaměstnáni v Bulharsku. Takže s přítomností Ukrajinců nemáme problém a také nebudou klást oni sami žádné překážky před turistickou sezónou.

Jak ochotní byli stěhovat se z přímořských oblastí?

Ti, kteří na tom byli opravdu zle existenčně a finančně, s nimi nebyl žádný problém. Oni se přestěhovali dost brzy. A ti, kteří chtěli zůstat u moře, tam sice zůstali, ale na vlastní náklady.

A nezaznamenáváte tam žádné konflikty například s ruskojazyčnými?

Ne, já osobně jsme si žádných konfliktů nevšiml. Ale celkem vzato letos ani neočekáváme ruské turisty.

Jak velká je to rána pro váš turismus? Ruští turisté společně s českými byli páteří zdejšího turismu.

Nepochybně má tato situace negativní dopad. Ale řešení tohoto problému je mimo možnosti bulharské vlády. Řekl bych, že očekáváme větší počet právě českých turistů, kteří by nahradili ruské.

A chtěli byste, aby se vrátili ruští turisti?

Ovšem, já bych chtěl, aby se vrátili, protože jak jsem řekl na začátku našeho rozhovoru, cestování, zájezdy mezi jednotlivými zeměmi tyto země a jejich občany sbližují. Obyčejní lidé nemohou za rozhodnutí, která dělají jejich politikové.

Neuvažovali jste třeba o výjimce ze sankcí EU vůči Rusku? Měli by i přes válku mít ruští turisti možnost přijet?

My samozřejmě dodržujeme rozhodnutí Evropské unie, ale já osobně jako ministr turismu bych si přál, abychom měli co nejvíce hostů z co největšího počtu zemí.

Takže i z Ruska?

Ano, samozřejmě.

(Bulharský premiér Petkov po konání rozhovoru nechal vyhostit 70 ruských diplomatů. Předsedkyně bulharských socialistů a vicepremiérka Kornelia Ninova rozhodnutí kritizovala, premiér v demisi to prý nekonzultoval s její stranou, jejíž je ministr Prodanov také členem - pozn. red.)

Jaká jsou vaše cenová očekávání ohledně cenové hladiny vzhledem k inflaci?

Je samozřejmě určité navýšení celkové ceny, je to řádově deset až patnáct procent. Vyplývá to hlavně z všeobecného zvýšení cen energetických zdrojů. Ale i přesto si Bulharsko zachovává konkurenceschopnost jako cenová destinace. Nabízíme totiž svým hostům příjemné zážitky, pohodlí, a to za velice příjemnou cenu.

Jaké jsou tedy komparativní výhody Bulharska oproti jiným zemím?

Ceny jsou v Bulharsku výrazně nižší. A za tyto nižší ceny získávají návštěvníci velice příjemné zážitky. A já si myslím, že to je taková hlavní, důležitá přednost.

Jak pokračujete s přípravou na přijetí eura? Máme počítat, že v Bulharsku budeme muset platit eurem?

Plán bulharské vlády je přijmout euro v roce 2024. Pro Bulharsko to ani moc situaci nezmění, protože naše měna je už dávno spjatá s eurem v přísném poměru jedna ku dvěma.

V čem jsou výhody navázání měny na euro a přijetí eura, navázání kurzu na euro?

Já si myslím, že těch výhod je více, konkrétně v oblasti turismu nebude potřeba měnit bulharská leva, což usnadňuje situaci pro naše hosty. Ale přece jen lze očekávat mírný růst cen. A to je opravdu otázka, která nás trochu znepokojuje.

Procentuálně kolik očekáváte?

Maximálně pět procent.

S turismem souvisí jedna další důležitá věc. Česká republika bude předsedat Evropské unii. Co si slibujete a očekáváte, v čem byste s naší zemí chtěli spolupracovat v předsednictví, jaká témata vnímáte jako hlavní?

Myslím, že ty dobré vztahy by měly probíhat nejen po dobu českého předsednictví, nýbrž vždy, protože český a bulharský lid jsou si historicky velmi blízké. Připravujeme se právě v rámci českého předsednictví na podzimní setkání ministrů cestovní ruchu. Pro nás je třeba dost důležitý rozvoj digitalizace turismu. Pokrok v této oblasti přispívá k dobrému dopravnímu spojení mezi zeměmi, a tím pro možnost lidí cestovat. Důležitý je pro nás i rozvoj tzv. ekologického turismu, který šetří přírodu.

Pro turisty je někdy obtížné sem přijet kvůli tomu, že Bulharsko není součást Schengenskému prostoru.

To je opravdu reálná potíž, protože pro země, které patří do Schengenského prostoru, se očekává, že do roku 2025 bude digitalizováno vydávání víz. Bulharsko doposud splnilo všechny podmínky pro vstup do Schengenského prostoru a myslím, že jsme mnohokrát prokázali, že jsme spolehlivou fyzickou hranicí Evropské unie. A proto velice usilujeme o to, abychom byli rovnocenným partnerem v tomto společenství.

A proč tedy nejste v Schengenu, cítíte se jako nerovnoprávný partner?

To je politické rozhodnutí, usilujeme o to.

Takže se cítíte nerovnoprávní?

Už dávno jsme splnili všechna kritéria.

Čí politická rozhodnutí mohou za to, že tam nejste?

Evropských zástupců.

Vysvětlete našim čtenářům otázku Severní Makedonie a veta Bulharska na její cestě do Evropské unie. O co přesně jde?

Hlavní problém je vztah k Bulharům, kteří žijí v Severní Makedonii. Jsou utlačovaní a špatně se s nimi zachází v mnoha ohledech. Navíc jde o zkreslování dějin. My sice v budoucnu nepopíráme členství Severní Makedonie v Evropské unii, ale aby byla určitá země členem Evropské unie, musí být poctivým partnerem a dodržovat lidská práva. To je základní evropská hodnota. Takže jakmile naši kolegové ze Severní Makedonie splní tyto naše požadavky, my je s radostí podpoříme, aby vstoupili do Evropské unie.

A v čem podle vás vaše dějiny zkreslují?

Nepřetržitě dávají do svých učebnic nepravdivá historická fakta.

Německý kancléř Scholz před pár dny navštívil Bulharsko. Trvá na tom, že byste neměli vetovat začátek přístupových jednání se Severní Makedonií, že podle něj a Francie je nepřípustné, aby jedna země kvůli dvoustranným vztahům vetovala přistoupení do celého spolku. Podvolíte se tlaku ze zahraničí, nebo budete trvat na svém?

Když chceme žít ve společenství, měli bychom se navzájem respektovat. Nikdo nesmí tlačit na druhý stát, to je opravdu proti základním hodnotám Evropské unie. S radostí Severní Makedonii dovolíme vstup, ale ať splní to, o co je prosíme.

Takže Němcům, Francouzům, Bruselu neustoupíte?

Toto rozhodnutí je právě podáno v bulharském parlamentu a bude předmětem diskuze. (Bulharský parlament po skončení rozhovoru doporučil přistoupit na kompromisní návrh francouzského předsednictví, Severní Makedonie ho ústy svého prezidenta odmítla - pozn. red.)

A vy osobně byste byl pro?

Já jsem pro to, co jsem už řekl. Ať splní naše požadavky a bude to.

Rusko Bulharsku zastavilo zemní plyn. Jakou máte náhradu? Je dostatečná, neovlivňuje turistický trh? Nemají se turisté obávat zdražení?

Problémy pro turisty nebudou, protože máme zajištěná potřebná množství do konce roku. Momentálně podnikáme takové úkony, abychom sehnali zemní plyn z jiných trhů. Abychom neměli problémy v budoucnu.

Nezvažovali jste, zdali by nebylo lepší platit v rublech a mít ruský plyn?