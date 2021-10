Britští vojáci začnou rozvážet palivo od pondělí, výpadky v zásobování potrvají do Vánoc

Podle Rishiho Sunaka, který poskytl rozhovor listu The Daily Mail, však potíže s dodávkami zboží potrvají až do Vánoc a nejsou způsobeny jen nedostatkem řidičů: „Tyto výpadky jsou opravdu skutečné. Vidíme výpadky v dodavatelském řetězci v různých sektorech a nejen tady, ale po celém světě. Jsem odhodláni dělat, co můžeme abychom to zkusili omezit, jak to jen jde.”.