Britští pohraničníci mohou obracet lodě s migranty, než dosáhnou pobřeží

Lodě převážející migranty do Británie přes kanál La Manche mohou pohraničníci vracet dříve, než dosáhnou britského pobřeží. Britští celníci to uvedli s tím, že tento postup schválila ministryně vnitra Pritti Pattelová, když se nedokázala ve středu se svým francouzským protějškem dohodnout na opatřeních, která by zastavila cesty migrantů do Spojeného království.