Britští konzervativci si v průzkumech udržují náskok

V průzkumu společnosti Kantar z minulé středy by konzervativcům ve volbách odevzdalo hlas 37 procent dotázaných, podle zveřejněného průzkumu je to 41 procent. Labouristy Jeremyho Corbyna by v minulém průzkumu volilo 27 procent, v nynějším 33 procent. Proevropští liberální demokraté by nyní dostali 14 procent hlasů a protiunijní Strana pro brexit Nigela Farage pět procent.