Johnson po kauze covidových večírků zmírnil etický kodex pro vládu

Členové vlády, kteří poruší kodex etických zásad, již nebudou muset automaticky rezignovat nebo čelit odvolání. Podle britské vlády by totiž bylo „nepřiměřené“, kdyby její členové museli přijít o svou práci kvůli „drobným“ přestupkům. V případě, že se ministři dopustí nějakého prohřešku, premiér nařídí například veřejnou omluvu nebo odebrání části platu.

Dříve se očekávalo, že ministři, kteří kodex poruší, budou odvoláni nebo sami odstoupí. Dosavadní verze dokumentu uváděla, že čelní představitelé britské vlády by měli rezignovat, pokud parlament úmyslně uvedou v omyl.

Zpráva k mejdanům v Downing Street: Mnozí budou zděšeni, že to bylo v takovém rozsahu

Nedůvěru v ministerského předsedu již veřejně vyjádřila asi dvacítka poslanců z jeho Konzervativní strany, další tak údajně učinili v zákulisí. Zákonodárci by mohli vyvolat hlasování o jeho sesazení z pozice lídra strany, které by následovalo, pokud by svou důvěru v Johnsona odvolalo nejméně 54 ze současných 359 členů poslaneckého klubu. Johnsona naposledy ve čtvrtek vyzvali další tři konzervativci k odchodu.