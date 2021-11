Britský bojový letoun havaroval kvůli banální chybě, nesundali z něj ochranu proti dešti

Havárie bojového letounu F-35B britského letectva, který se minulý týden krátce po startu z letadlové lodi HMS Queen Elizabeth zřítil do Středozemního moře, má velmi banální příčinu. Před startem z letadla neodstranili technici čechla, tedy kryty chránící nasávací otvory motoru a jeho výstupní trysky před deštěm, uvedly listy The Daily Mail a The Sun.