Britské školáky nejspíš čeká léto v lavicích. Vláda chce zorganizovat masivní doučování

Britský premiér Boris Johnson by měl v úterý představit tříbodový akční plán, který dětem prosytí léto studiem.

Sestavit postup návratu britských mládežníků ke studiu dostal za úkol zvláštní komisař Kevan Collins. Podle informací zmiňovaného britského deníku počítá s tím, že by žáci a studenti v rámci letní výuky v ranních hodinách rozhýbali při sportu a hodinách tělesné výchovy a odpoledne pak probírali zameškanou látku.

„Není to jen o podpoře vzdělávání, jde také o pomoc v sociální oblasti. Víme o tom, že duševní zdraví školáků kvůli znemožněnému kontaktu se spolužáky a nedostatku sportovního vyžití utrpělo,“ řekl The Sunday Times nejmenovaný zdroj obeznámený s plány Johnsonova kabinetu.

Zatímco školákům je možné výuku nařídit, s učiteli by mohl být problém. Server deníku The Daily Mail upozornil, že proti náhradní výuce by se mohly ozvat a vzepřít školské odbory.