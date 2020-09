Británie se obává ruské střely s plochou dráhou letu na jaderný pohon

Vzhledem k jadernému pohonu by mohla střela létat „skoro neomezenou dobu“. než by byla použita, dodal generál a uvedl, že Rusko při vývoji nových zbraní „posouvá hranice vědy a mezinárodních smluv“.

Loni 8. srpna vybuchl při testu na plošině v moři ve vojenské zóně u Ňonoksy poblíž Severodvinsku motor, přičemž zahynulo sedm lidí. Rosatom po nehodě oznámil, že vybuchl „izotopový jaderný zdroj pro motor s kapalným pohonem“. Ruský opoziční list Novaja Gazeta to označil za velmi přesný popis jaderného pohonu střely s plochou dráhou Burevestnik.

Co přesně vybuchlo na severu Ruska, armáda tají. Mluví se o malém létajícím Černobylu

O střele je relativně málo známo, zřejmě má její pohon jen nasávat vzduch, který ohřeje jaderný reaktor. Ohřev způsobuje rozpínání plynu, který pak uděluje rychlost střele. Nejde o novou technologii, věnovali se jí na přelomu padesátých a šedesátých let i Američané v projektu SLAM. Tam vzduch ohřívalo přímo jádro reaktoru, což dělalo problémy, zatímco u ruského motoru reaktor zřejmě předává teplo kapalnému kovu, který pak ohřívá vzduch. S tím mají v Rusku zkušenosti, vizmutem (bismutem) chlazený reaktor testovali Sověti na experimentální jaderné ponorce K-27 už v roce 1962.

Ředitel zpravodajské služby současně upozornil, že Rusko investuje do ponorek včetně hlubokomořských „podvodních dronů, které jsou schopné dopravit jadernou nálož k pobřežním cílům nebo k letadlovým lodím na moři“. Také ohrožují podmořské kabely. „Všechny tyto schopnosti Rusů společně jim umožňují udržovat Velkou Británii a její civilní a vojenskou infrastrukturu pod hrozbou přímého útoku konvenčními i jadernými zbraněmi,“ uzavřel Hockenhull.

Zmínil, že Rusko už nemá rozsáhlou armádu jako za studené války, ale podle CDI jen vyměnilo masy za rychlost: „Pečlivě se dívali na Západ, aby viděli nejlepší cíl pro svou snahu způsobit nám co největší problémy.“ Podle CDI ruské aktivity sahají od vesmíru do hlubin oceánů i do kyberprostoru.