Británie nenavrhne eurokomisaře, ačkoliv musí, protože je stále členem EU

Britskou účastí v komisi přitom vlády zemí Evropské unie podmínily nedávno schválený odklad brexitu do konce ledna.

Británie má jako každý jiný stát povinnost navrhnout zástupce do unijní exekutivy, dokud zůstává součástí evropského bloku. Lídři EU to připomněli na konci října, když schválili nový, tříměsíční odklad britského odchodu. Von der Leyenová v uplynulých dnech opakovaně Londýn vyzývala k navržení kandidáta, přičemž EK odmítala spekulovat o variantě, že by se tak nestalo.