Británie bere vážně trombózy po očkování AstraZenekou, pozastavila testy očkování dětí

Profesor Adam Finn, který je součástí společného výboru pro očkování a imunizaci (JCVI), řekl, že kombinace trombóz a sníženého počtu krevních destiček, tedy trombocytopenií, „je mimo normu“. Stanici BBC řekl, že se obavy berou „velmi vážně“ a velmi pečlivě se vyšetřují. Finn chce vědět, zda jsou trombózy spojené s touto vakcínou: „Jedeme po laně napnutém mezi potřebou urychlit očkování a potřebou objasnit a mít vědeckou jistotu v tom, co dělat. Samozřejmě to veřejnost chce vědět, takže je potřeba se těmito otázkami zabývat naléhavě.”

Členka JCVI Maggie Wearmouthová dodala, že by se očkování mohlo zpomalit a očkování lidí pod padesát let i pozastavit, než britský úřad pro léky MHRA prověří rizika trombóz. „Je to otázka bezpečnosti a důvěry veřejnosti.“ Listu Daily Telegraph řekla: „Nechceme, aby lidi ztratili důvěru a vakcíny zůstaly v ledničkách. Ale nechceme, aby měli lidi pocit, že tady bylo falešné ujištění (o bezpečnosti).“